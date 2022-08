RÍBEZLE V TORTÁCH A KOLÁČOCH: Super osviežujúca kombinácia!

Využite ich čerstvú úrodu, určite si pomaškrtíte.

Farebná trojica

Zdroj: Laura Witteková

Hojná inšpirácia pre cukrárov i kuchárov, ktorí tieto kyselkavé bobuľky dokážu dať nielen do koláčov, zmrzliny, džemov, štiav a kompótov, ale aj do kečupu. Alebo ich hoci aj mrazené vyskúšajte primiešať do dusenej kapusty. K červeným, čiernym a bielym strapcom dokonca nedávno pribudla aj francúzska odroda sladkých ružových. Ríbezle s egrešmi mnohým z nás pripomínajú babkinu záhradu, povinne obrastenú týmito nenáročnými a na úrodu zvyčajne štedrými kríkmi. Jediný problém je pozbierať ju! A ak sa ich, nedajbože, babka či mama rozhodne spracovať všetky do džemu či sirupu, máte pol dňa čo oberať, mlieť, mixovať či pasírovať... Ale tie domáce zásoby za to stoja!

