Pomaranč alebo tabletka? Kde nájdete viac vitamínu C

Pre koho je vitamín C naozaj dôležitý? Musíme si ho dopĺňať všetci? Je potrebné zvýšiť jeho príjem, keď na nás niečo lezie alebo stačí, ak si dáme pomaranč či zeleninový šalát?

Koľko je odporúčaná denná dávka a je pravda, že sa ním nedá predávkovať? Je lepšie užívať céčko ráno alebo večer?

V akej forme si ho vybrať - v tabletke, prášku alebo kvapkách? Biochemička Veronika Hanáková nám v najnovšom podcaste Dobré jedlo pre Zdravie prezradila aj to, čo sa s vitamínom C deje, keď sme v strese alebo priveľa športujeme. S čím by sme mali céčko skombinovať, aby sa lepšie vstrebalo a organizmus ho využil naozaj na maximum? Všetko sa dozviete v našom podcaste.

Celý podcast o vitamíne C si vypočujete tu:

SME AJ na SPOTIFY

Čítajte viac Ktorým OVOCÍM zabojujete proti ÚNAVE a viete, KEDY ho máte jesť?

Čítajte viac Tak schválne...KOĽKO z týchto druhov ovocia poznáte?

Čítajte viac Podcast DOBRÉ JEDLO PRE ZDRAVIE: Neviete odolať sladkému? Takto zaženiete chúťky!

Čítajte viac Nazbierajte ŠÍPKY a pripravte z nich tieto RECEPTY: Je to pre vaše ZDRAVIE

Čítajte viac Nemôžete zaspať? S tým je KONIEC: pomôžu vám tieto NÁPOJE