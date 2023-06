Lesana je Alenka z Dunaja a toto RECEPT na jej MILOVANÝ PERKELT: KURACÍ od maminky!

„Uvarila mi ho vždy, keď ma chcela potešiť. Jej perkelt som milovala s lahodnými domácimi haluškami,“ hovorí talentovaná herečka Lesana Krausková, ktorú poznáte aj ako šikovnú návrhárku Alenku z Dunaja. Nám sa veľmi páči... je krásna, miluje rodinu, priateľov, prírodu a dobré jedlo.

... moja mamina je perfektná kuchárka! Priznávam, v kuchyni som jej veľmi nepomáhala, no teraz je to so mnou a vareškami úplne ináč. Varím rada a často, najradšej však vegetariánske jedlá, ktorými sa inšpirujem, kde sa dá. A či mi to ide? To musia posúdiť moji blízki, ale ja som spokojná," prezradila Dobrému jedlu talentovaná herečka. A páči sa, tu jej JEJ rodinný RECEPT na KURACÍ PERKELT:

Kurací perkelt od maminky

Recept na kurací perkelt od maminy Lesany Krauskovej musíte vyskúšať! Zdroj: Vermillon

4-6 PORCIÍ, PRÍPRAVA 15 MINÚT, VARENIE 60 MINÚT

Potrebujete:

1 celé kurča

1 cibuľa

2 strúčiky cesnaku

1 lyžica mletej papriky

400 ml kuracieho vývaru (alebo zeleninového)

180 ml smotany na šľahanie

2 lyžice hladkej múky

soľ, mleté čierne korenie

olej

halušky ako príloha

POSTUP:

Umyté kurča rozporciujte. Na oleji osmažte dosklovita cibuľu nakrájanú nadrobno, pridajte cesnak nakrájaný nadrobno a po chvíli mletú papriku. Vložte mäso, nechajte zatiahnuť zo všetkých strán a zalejte vývarom. Osoľte, okoreňte a duste asi 45 minút. V smotane poriadne roztrepte múku a pomaly, za stáleho miešania ju pridajte do paprikáša. Prevarte ešte 2-3 minúty. Perkelt dochuťte, ak treba, a podávajte s maslovými haluškami. Dobrú chuť!

