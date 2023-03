Tehuľka Katka Jakeš nám dala RECEPT na geniálne PITÉ po jej babke: Nemá chybu!

„Jej parádne cestíčko na jablkový koláč je také krehké, že ho nemusíte vaľkať, ale stačí ho roztlačiť v plechu mokrými rukami,“ prezradila nám šikovná kuchárka Katka Jakeš, ktorá miluje zvŕtať sa v kuchyni rovnako ako jej babička. A z tortičiek jej šikovnej mamy odpadnete!

Katku sme zastihli na nádhernej dovolenke v Thajsku, ktorú si vychutnáva so svojimi milovanými ženami - s dcérkou Izabelkou a maminou Martinou, ktorá je talentovaná cukrárka. Prezradila nám, že kuchárske gény zdedila po nej, no tiež po zbožňovanej babine Gitke. Práve od nej má recept na GENIÁLNE PITÉ, ktoré nemusíte vaľkať. Určite si ho upečte! A v našej GALÉRII si POZRITE, ako sa Katka zvŕta vo svojej kuchyni aj čo parádne v nej vypeká. A zo záberov z dovolenky v Thajsku vám poskočí srdce.

Gény aj po babke

„Moja babina Gitka je pre celú našu rodinu legendou. Vyvárala a vypekala nám dobroty, odkedy si pamätám, a dnes mi už ako mladej gazdinke rozdáva rôzne cenné rady nielen do kuchyne, ale aj do života. Ak mám vypichnúť iba jeden jej super recept, určite je to tento na nadýchané, geniálne jablkové pité. Nech vám chutí!“

