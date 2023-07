V júli je čas tešiť sa z úrody najobľúbenejších druhov zeleniny. Kedy je tak akurát na zber a ako ju skladovať, aby vám vydržala čo najdlhšie? Prečítajte si!

Uhorky

Uhorky. Zdroj: shutterstock

Pokiaľ máte v záhradke už uhorky, tak by ste mali vedieť, že chutia najlepšie, keď majú hladkú šupku. Ideálne miery pre uhorky by mali byť okolo 30 cm a 300 g. Ak chcete mať viac uhoriek, tak smelo do toho. So zberom môžete začať skôr, potom môžu plody uhoriek ešte dorásť. V tom najideálnejšom prípade môžete šalátové uhorky zbierať od júla do konca septembra a to až dvakrát do týždňa. Nikdy uhorky zo stoniek netrhajte, ale iba režte nožom, radí portál Záhradkár.

