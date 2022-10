Je SMOTANA na šľahanie v akcii? Kupujte a urobte z nej DOMÁCE MASLO

Cena masla sa vyškriabala do nebotyčných výšok. Keď bude smotana v akcii, urobte si domáce. Možno aj do zásoby.

DOMÁCE MASLO

Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

Potrebujete:

1 l smotany na šľahanie ( 33-percentnej)

Čítajte viac Upečte si DOMÁCE CROISSANTY a naplňte ich lahodným pudingom a šťavnatým ovocím

POSTUP

Do misy na šľahanie nalejte dobre vychladenú smotanu. Zapnite šľahač na nízke obrátky. Šľahajte 3 až 4 minúty. Zvýšte obrátky a šľahajte, kým nevznikne šľahačka. Pokračujte dovtedy, kým sa nezačnú tvoriť maslové hrudky a oddeľovať cmar. Vzniknutú tekutinu sceďte do misky. Do misy s maslom prilejte toľko studenej vody, aby boli hrudky zakryté, a znovu pomaly prešľahajte. Tým sa z masla vymyjú zvyšky cmaru. Ďalej šľahajte, až sa maslo spojí do jednej hrudy. Maslo vyberte, dobre ho postláčajte rukami, aby ste odstránili prebytočnú tekutinu, ktorá v ňom zostala.

Dobrý tip

Tekutinu, ktorá sa oddelila od masla, nevylievajte. Je to cmar a môžete z neho urobiť rýchlu polievku, dať ho do cesta na koláče alebo do chlebového cesta.