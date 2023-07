HUBOVÁ POLIEVKA od Kuchára z lesa: Fajnový RECEPT musíte vyskúšať!

Snorte, ňuchajte, veľa a nahlas sa smejte, pokojne aj sami, radšej však so spoluhubármi, lebo medvede, a nikam sa neponáhľajte. Svoj úlovok potom hoďte do kotlíka napríklad tak, ako to veľmi rád robieva známy Kuchár z lesa Ľubomír Šmindák.

„Väčšina z nás sa naháňa za dubákmi, no ja nedám dopustiť na modrák. Je ešte voňavejší a pre mňa aj chutnejší ako dubák. Keď však dubáky, tak úplne najkrajšie som nazbieral ešte ako dieťa na Spišskej Magure. Dnes to je už také atraktívne miesto, že musím vyraziť o štvrtej ráno, aby sa mi niečo ušlo. Z húb varím v lese polievku, ale aj omáčku či kapustnicu, z bedlí pražím chrumkavé rezne a z kuriatok praženicu, ktorú mi po úspešnej hubačke kedysi pripravovala moja babka," dodáva Kuchár z lesa Ľubomír, ktorý na Instagrame vystupuje ako Chef from the woods, a má tam viac ako 20 tisíc sledovateľov. Hubová polievka Hubová polievka podľa Kuchára z lesa chutí fantasticky. Zdroj: shutterstock 4 PORCIE, PRÍPRAVA 15 MINÚT, VARENIE 25 MINÚT Potrebujete: 300 g čerstvých húb

1 väčšia šalotka

1 väčšia mrkva

2 väčšie zemiaky

1 l vývaru (v lese sa toleruje kvalitný bujón a voda)

olej

soľ, čierne korenie, nové celé korenie, bobkový list

1 l vývaru (v lese sa toleruje kvalitný bujón a voda)

olej

soľ, čierne korenie, nové celé korenie, bobkový list

250 ml smotany na varenie (nemusí byť) a petržlenová vňať na podávanie POSTUP: Huby očistite. Na oleji v kotlíku (hrnci) speňte nasekanú šalotku, pridajte nové korenie a bobkový list. Primiešajte nakrájané huby, mrkvu a zemiaky. Orestujte a zalejte vývarom. Ak kuchtíte priamo na ohni vonku, priložte zo dve polienka do pahreby a varte, kým zelenina nezmäkne. Odstavte, dochuťte soľou, korením a keď máte poruke smotanu, polievku ňou zjemnite. Podávajte ju s nasekanou vňatkou a chlebíkom. Dobrú chuť!