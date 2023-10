Šéfkuchár známej televíznej šou Na nože je známy svojimi kreatívnymi nápadmi. Vyskúšajte jeho špeciálne sezónne recepty, ktoré pripravil pre čitateľov Dobrého jedla.

Obľúbená relácia Na nože s renomovaným šéfkuchárom Martinom Novákom sa na TV Markíza tešila z obrovského úspechu. Hlavný protagonista sľubuje zábavu a emócie aj pri sledovaní druhej série, ktorá odštartovala v septembri. Napätie môžete krájať!

Martin Novák

Martin Novák Zdroj: MATEJ KALINA

Úspešný šéfkuchár, ktorý si v šou Na nože získal srdce divákov. Varí zo srdca a s rešpektom k lokálnym a sezónnym surovinám. Získal množstvo ocenení a podľa viacerých rebríčkov patrí medzi top šéfkuchárov Slovenska. Každú stredu o 20.30 na Markíze podáva pomocnú ruku prevádzkam, ktoré sú na hranici krachu. Tentoraz sa do nich po čase vráti na kontrolu, či si majitelia zobrali k srdcu jeho rady.

V šou Na nože Zdroj: TV Markíza

Diváci sa dozvedia veľa zaujímavých informácií, každá časť je iná, rieši iné problémy. Možno aj ľudia z gastra, ktorí zvažovali, že sa do relácie prihlásia, ale nemali toľko odvahy, si v každej epizóde nájdu niečo, čo môžu aplikovať aj na seba a vyriešiť tak problém bez kamier. Samozrejme, na svoje si prídu aj diváci, ktorých baví humor a emócie, sem-tam krik a napätie. A najmä stále je to o pomoci ľuďom a na to sa vždy dobre pozerá. Reštaurá­ciám sa snažíme pomôcť či už finančne, alebo nejakým spôsobom mentálne nastaviť latku tak, aby dokázali lepšie fungovať. Rozhodne sa máte na čo tešiť.

