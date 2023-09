Kupujete si fornetti? Jemnému chrumkavému pečivu s rôznymi plnkami sa nedá len tak odolať. Chceli by ste si ho urobiť doma? Nech sa páči overený recept.

DOMÁCE FORNETTI S BRYNDZOU

Zdroj: Dobré jedlo/Dušan Křístek

16 PORCIÍ, PRÍPRAVA 35 MINÚT, PEČENIE 20 MINÚT

Potrebujete:

260 g hladkej múky

2 lyžičky kypriaceho prášku

1/2 lyžičky sódy bikarbóny

1 lyžičku soli

1/4 lyžičky mletého čierneho korenia

75 g nastrúhaného parmezánu

90 g masla

zväzok pažítky

120 g bryndze

190 g bieleho gréckeho jogurtu

Zdroj: Dobré jedlo/Dušan Křístek

1. V miske preosejte múku, kypriaci prášok, sódu bikarbónu, soľ a čierne korenie. Pridajte parmezán a na kocky pokrájané maslo. Vymieste, kým nevznikne cesto s menšími kúskami masla. Pridajte nadrobno nakrájanú pažítku a tretinu bryndze. Pridávajte po častiach jogurt a vypracujte cesto. Zabaľte do potravinovej fólie a dajte do chladničky na 15 minút.

Zdroj: Dobré jedlo/Dušan Kŕístek

Čítajte viac Domáce LANGOŠE s bryndzou podľa vychyteného šéfkuchára Petra Slačku: Nadýchané a BOŽSKÉ!

2. Vyberte a vyvaľkajte obdĺžnik s hrúbkou asi 1 cm. Do stredu cesta rozložte druhú tretinu bryndze. Vonkajšie strany cesta preložte smerom do stredu tak, aby sa tam stretli. V strede rozsypte zvyšný bryndzu a cesto zložte dokopy. Mal by vzniknúť obdĺžnik, ktorý je o dosť vyšší ako širší.

Zdroj: Dobré jedlo/Dušan Křístek

3. Cesto mierne utľapkajte, zrolujte a znova potľapkajte. Vyvaľkajte do štvorca s približnou hrúbkou 2 cm a kraje zarovnajte.

Zdroj: Dobré jedlo/Dušan Křístek

4. Rúru predhrejte na 230°C. Rozvaľkané cesto nakrájajte na štvorčeky a vložte ich do mrazničky aspoň na 10 minút. Predmrazené fornetti poukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie asi 2 cm od seba. Osoľte a pečte 15-20 minút do zlatista. Nechajte vychladnúť.

