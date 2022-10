Chlebík ZDRAŽEL o viac ako 30 percent: Zdražie ešte viac, NAUČTE sa TENTO priamo od pekárov!

Recept naň máme priamo zo šamorínskej remeselnej pekárne Bajkery, kde sa pre ich vychýrený chlieb dvere nezatvoria. Ochutnali sme ho a je naozaj geniálny!

Sny sa plnia. Robert Takács otvoril remeselnú, eko friendly pekáreň, podobnú tej, do ktorej sa kedysi zaľúbil na Islande. Ako vyrobiť dokonalý kváskový chlebík, to sa naučil v známej peštianskej pekárni Jenöi pékség. „Fascinuje ma jeho aróma, tmavšia farba oproti klasickému a najmä neodolateľne chrumkavá kôrka. Zdravotné benefity sú plus, samozrejme,“ vraví, keď sa so svojimi parťákmi púšťa do miesenia cesta. V šamorínskej Bajkery to vonia jedna báseň, dvere sa tu pre vychýrený chlieb a sladké kváskové dobroty nezatvoria. A nech sa páči, TU je RECEPT na ich fantastický chlebík:

Kváskový celozrnný chlieb so semiačkami

Vychýrený chlebík zo šamorínskej pekárne. Upečte si ho doma! Zdroj: MATEJ KALINA

1 KUS, PRÍPRAVA 30 MINÚT + KYSNUTIE, PEČENIE 30 MINÚT

Potrebujete:

500 g celozrnnej múky (ideálne z kamenného mlyna)

400 g vody

100 g aktívneho pšeničného kvásku

13 g soli

za hrsť semiačok (tekvicové, slnečnicové, ľanové)

