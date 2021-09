Babičkine ŠPORHELTNÍKY: Fantastickú dobrotu si TAKTO ĽAHKO upečiete doma! (FOTO)

"Tento recept som zdedil po svojej babičke spolu so šporheltom. Prerobil som ho, zmodernizoval a dnes na ňom s kolegami vypekáme šporheltníky krížom-krážom po celej krajine," hovorí Attila Pócsik, ktorého famózne šporheltníky poznáte z jesenných jarmokov.

Tradičnú pochúťku z okolia Nitry Attila pečie so svojím tímom na jarmokoch po celom Slovensku, ale určite naňho natrafíte aj na každom dobrom street food festivale. Babičkine šporheltníky vám v pojazdnom stánku naplní domácou smotanovo-cesnakovou omáčkou, kyslou kapustou a opečenou klobáskou, údeným moravským mäsom alebo chrumkavou slaninou, miluje tiež dubákové. „Veľmi ma teší, že o ľudovú kuchyňu je stále záujem. Dokonca si myslím, že čoraz väčší. So šporheltníkmi to bol risk, ale vyšiel,“ dodáva. Okrem toho, teraz vám venuje svoj vzácny zdedený recept... Nech sa vám šporheltníky doma vydaria!

Babičkine šporheltníky

10 KUSOV, PRÍPRAVA 20 MINÚT + KYSNUTIE, PEČENIE 40 MINÚT

Potrebujete:

500 g hladkej múky

200 ml mlieka

1 lyžica cukru

20 g droždia

100 g kyslej smotany

1 vajce

soľ

olej na rozťahovanie cesta

plnka podľa chuti

