Uvariť údené mäso nie je žiadna veda. Stačí, ak budete dodržiavať naše rady, ako naň. Tak poďme na to, nech si môžete čo najskôr pochutiť na dobrej šunke.

Údené mäso s cviklou je tradičný veľkonočný pokrm Zdroj: Dobré jedlo/Valentína Nídelová

Obal musí preč

Plastový obal, v ktorom sa dnes údené mäso väčšinou predáva, nie je vhodný na varenie. Preto šunku z neho pred varením vyberte.

Čo so sieťkou?

Ak máte údené v sieťke, odstráňte ju z mäsa ešte pred varením. Ak by ste mäso varili so sieťkou, zavarila by sa doň a odstraňovanie by bolo náročné.

