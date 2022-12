Bez malých koláčikov by to neboli pravé Vianoce. Pozrite si video, ktoré z Dobrého jedla máte najradšej a upečte si to najlepšie z najlepšieho!

1. LINECKÉ REZY S MALINOVÝM DŽEMOM Mrežovník z lineckého cesta s malinovým džemom. Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková 16 KUSOV, PRÍPRAVA 40 MINÚT, PEČENIE 30-45 MINÚT Potrebujete: 1 lyžicu citrónovej kôry

1 lyžicu pomarančovej kôry

180 g práškového cukru

125 g mletých mandlí

125 g mletých vlašských orechov

275 g hladkej múky

1 štipku soli

pol lyžičky kypriaceho prášku

1 štipku škorice

2 veľké vajcia

300 g masla izbovej teploty

400 g malinového džemu bez zrniečok

práškový cukor na posypanie Čítajte viac Vyskúšajte SVIATOČNÉ KOLÁČIKY z medu, sušných sliviek a datlí ešte pred Vianocami POSTUP Do misy vsypte nastrúhanú citrónovú a pomarančovú kôru, cukor, jemne mleté mandle, orechy a premiešajte. Pridajte múku, soľ, kypriaci prášok, škoricu, vajcia, maslo a vypracujte cesto. Nebude veľmi pevné, ale preložte ho na potravinársku fóliu, zabaľte a vložte do chladničky aspoň na 2 hodiny. Oddýchnuté cesto rozdeľte na polovice. Prvú polovicu rozvaľkajte a vložte do plechu s rozmermi 25 x 35 cm vyloženého papierom na pečenie. Plech vložte do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte 15 minút. Po 15 minútach na cesto rovnomerne rozotrite malinový džem. Druhú polovicu rozvaľkajte a nakrájajte na pásiky, ktoré následne poskladajte do mriežky priamo na malinový džem. S cestom je potrebné pracovať veľmi rýchlo lebo rýchlo mäkne. Môžete ho rozvaľkať na papieri na pečenie, položiť na plech a vložiť na 10 minút do mrazničky. Cesto stuhne a budete ho môcť lepšie nakrájať na pásiky. Mrežovník vložte do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte 15-20 minút, aby povrch mriežky bol jemne zlatistý. Koláčik nechajte úplne vychladnúť, potom ho rozkrájajte na menšie obdĺžniky a posypte práškovým cukrom. Deti potešíte čokoládovými rukavičkami. Recept je TU >>>