Výdatná HOVÄDZIA POLIEVKA: S krúpami bude extra výživná

Tatiana Kubicová redaktorka magazínu Dobré jedlo

Vo vydavateľstve News and Media Holding začínala pred viac ako desaťročím v spravodajskej redakcii, pracovala aj v lifestylových magazínoch, až jej najviac zachutil časopis Dobré jedlo. Stará sa o to, aby ste na webe Dobrého jedla vždy našli aktuálne recepty zo sezónnych surovín, prináša vám horúce gastro trendy i praktické rady do kuchyne. Popri práci neodolá maškrteniu a na každom fotení so šéfkuchárom zodpovedne ochutnáva všetky recepty, vďaka čomu si obľúbila aj jedlá, na ktoré pred tým ani nepomyslela.