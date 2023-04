krok

Vajcia so špenátom rozmixujte. Kvôli jemnejšej konzistencii môžete ešte špenátové vajcia precediť cez jemné sitko. Múku premiešajte so soľou a špenátovými vajcami a za stáleho miesenia pridávajte vodu, kým cesto nebude pružné a homogénne. Zabaľte ho do potravinárskej fólie a nechajte aspoň 30 minút odpočinúť.