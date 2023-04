Vo vlažnom mlieku rozmiešame droždie aj s krupicovým cukrom a necháme chvíľku rásť. Múku s kypriacim práškom, žĺtky a maslo dáme do veľkej misy, prilejeme kvások a vymiesime jemné a hladké cesto. Necháme hodinu kysnúť na teplom mieste. Zatiaľ pripravíme plnky. Na tvarohovú len zmiešame všetky suroviny. Makovú urobíme takto: Zohrejeme mlieko na bod varu, potom pridáme mak zmiešaný s cukrom, so škoricou a s vanilkou.

Rozvaľkáme ich na dlhší obdĺžnik, potrieme plnkou, stočíme do závinu a nakrájame na slimáky široké približne 4 cm. Slimáky poukladáme na vymastený plech, no nie tesne vedľa seba. Potrieme ich maslom a necháme ešte 20 až 30 minút podkysnúť. Potom ich potrieme vajcom a dáme piecť do rúry pri 180 stupňoch Celzia na 20 až 25 minút dozlatista.