Fašiangové BUCHTY z Myjavy: Píšete nám, že sú FAMÓZNE a iné už nepečiete! (VIDEOPOSTUP)

Plnené slivkovým lekvárom, ktorý v Košariskách pri Myjave varia v kotle jeden a pol dňa, riadne potreté masťou od kuchárky Anky, pečené s citom a pokojom tamojších kopaníc. Čo vám povieme, kysnuté, nekysnuté, zhltli sme ich hneď, ako vyšli z rúry!

Veľmi nás teší, že na Facebooku Dobrého jedla sa už objavili reakcie na ne! Píšete, že sú super a podľa VIDEO RECEPTU sa vám vydarili na jednotku :)

Plech sa musí bliščat od dobrej masti a to, či don buchty natlačíte dole chlopom alebo horeznačky, je už prašc alebo uhodz... Čarovne írečito spustí pani Anka, keď s Petrom balia už naplnené buchty do batôžkov. V preklade, na tom, či svoje batôžky rozložíte na plech spojom hore, ako to robia v Krajnom, alebo spojom dole, ako k sebe natláčajú buchty v Košariskách niekoľko kilometrov odtiaľ, vôbec nezáleží. Stále zostávate na Myjave. Oveľa viac sa zamerajte na výber lekváru, ten musí byť tuhý, že v ňom stojí lyžica, a domácej bravčovej masti. Tej ide len do cesta za dve veľké lyžice. Teraz ich upečte ako tradičnú fašiangovú pochúťku...

Natláčané buchty so slivkovým lekvárom

ZA PLECH, PRÍPRAVA 25 MINÚT + KYSNUTIE, PEČENIE 20 MINÚT

Potrebujete:

1 kg polohrubej múky (plus na pomúčenie)

100 g cukru

42 g droždia

5 lyžíc vlažnej vody

štipka soli

3 lyžice bravčovej masti

500 ml mlieka

400 g slivkového lekváru na na plnenie

Páči sa, POSTUP je v našom VIDEU aj vo FOTOGALÉRII:

Dobrý tip

„Slivkový lekvár varíme tak isto, ako kedysi naše prababky. Na dvore v kotle skoro dva dni, bez cukru, bez octu, len zo sliviek z babkinho sadu, a furt dokola ho miešame. Striedame sa pri ňom celá rodina. Potom putuje nielen do buchiet, ale aj do omáčky k divine namiesto brusníc,“ vysvetlil nám Peter Poláček z tradičnej reštaurácie Holotéch víška, ktorú odporúčajú navštíviť mnohí slovenskí šéfkuchári a napríklad aj najznámejší recenzent dobrého jedla Čoje. Nie pre nič za nič, dobré jedlo tu pripravujú tak, ako ľúbime aj my – podľa lokálnych receptov a z lokálnych surovín.

