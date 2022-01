Obľúbená herečka sa teší z novej kuchyne. V štýlovo zariadenom srdci domácnosti varí samé zdravé a chutné jedlá. Inšpiruje aj vás?

Pôvodná podoba kuchyne nebola vôbec zlá. Zuzana Vačková mala doma svetlý dekor skriniek skombinovaný s tmavohnedou doskou a zástenou. "Poznáte to, keď si poviete, že to, čo bolo, už ďalej nechcete a vykročíte do neznáma s vidinou, že to bude časom lepšie ako to, čoho sa vzdávate?" avizovala herečka na Instagrame veľkú zmenu u seba doma. A ako prebiehali práce? Aj o tom poctivo informovala...

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>