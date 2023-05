Vedeli ste, že aj degustácia piva má svoje pravidlá?

Niet nad dobre čapované pivo, ktoré vie skvele osviežiť a zahnať smäd. Môžete si ho vychutnať rôznymi spôsobmi. Začítajte sa do témy piva hlbšie a oceňte všetky prvky, ktoré sú jeho súčasťou. Otvorí sa vám úplne nový svet pôžitku z pitia piva. Prečítajte si ako degustovať pivo ako profesionál.

Pri degustovaní a hodnotení piva by ste mali venovať pozornosť týmto piatim dôležitým vlastnostiam: Vzhľad, vôňa, chuť, pocit v ústach, celkový pôžitok. Je dôležité naliať pivo do správneho pohára, pričom už dávno neplatí, že na každé pivo sa hodí klasický krígeľ. Pivo by tiež nemalo byť príliš studené, aby neotupilo vaše chuťové bunky a vy by ste tak nemohli zachytiť všetky jemné chute. Pripravte sa, začíname degustovať.

Krátky pohľad, rýchly nádych

O chuti piva vám veľa napovie aj jeho čírosť a farba. Svetlé alebo bledé pivá majú zrnitú chuť (jačmeň), pre jantárovo sfarbené pivá je charakteristická opekaná karamelová chuť, hnedé pivá majú príchuť pražených orechov a čokolády a v čiernom pive ucítite chuť spáleného toastu a kávy.



Akonáhle pivo nalejete do pohára, uvoľnia sa jeho arómy a vtedy si pohár priložte pod nos a nadýchnite sa. Týmto by ste mali získať predstavu o chuťovom profile piva.

Roztočte to

Roztočte pivo v pohári a priložte k nemu nos. Niekoľkokrát sa nadýchnite. Ak je treba, zohrejte ho trocha v rukách, aby sa uvoľnilo viac arómy. Potom položte dlaň na vrch pohára a niekoľko sekúnd ním vírte, čím zachytíte vône v pohári. Následne sa poriadne nadýchnite vône.

Stačí malý dúšok

Prichádza čas napiť sa. V tomto bode si dajte iba malý dúšok aby pivo obalilo pery, ďasná, zuby a celý jazyk. Keď prehltnete, držte ústa zatvorené a vydychujte nosom. Dajte si načas a všímajte si počiatočné a prechodné chute a dochuť. Takto získate plnú chuť rôznych aspektov piva a budete schopní identifikovať aj jemnejšie tóny, pričom môžete cítiť klinčeky, ovocie, karamel, kávu alebo dub.

Doprajte si poriadny hlt

Týmto spôsobom získate predstavu o tom, ako pivo chutí, keď ho pijete pravidelne. Mali by ste byť schopní identifikovať široké chute, či je pivo kyslé, slané, sladké alebo horké. A tentoraz nezabudnite pri ochutnávaní piva jemne vydýchnuť, pomôže vám to ešte viac odhaliť skutočný potenciál piva.

Vychutnajte si