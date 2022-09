Odišla kráľovná gurmánka: Pozrite, aké jedlo milovala Alžbeta II. a dopriala si aj za pohárik!

Hoci sa dožila nádherného veku a roky sa tešila pevnému zdraviu, za kráľovnou Alžbetou napriek tomu smúti celý svet. Toto boli tajomstvá jej jedálnička!

Alžbeta zasadla na trón v roku 1952 a odvtedy zvládala náročný program a neustále cestovanie po svete. Kráľovná bola najdlhšie vládnucou panovníčkou na anglickom tróne a celý svet si ju bude pamätať ako štýlovú a energickú dámu. Za svoje pevné zdravie vďačila aj striktnému jedálničku, ktorý roky dodržiavala nielen ona, ale aj celá kráľovská rodina.

Čítajte viac Vznešené SVADOBNÉ TORTY: Toľkú krásu pokope inde neuvidíte!

V praxi to fungovalo tak, že personál paláca pripravil menu, ktoré panovníčka musela schváliť a jedlo sa snažila naplánovať veľmi starostlivo, tri dni vopred. Základným pravidlom bolo, že kuchári do jedál nesmeli pridávať cibuľu ani cesnak a v Alžbetinom jedálničku by ste len márne hľadali aj cestoviny. Kráľovná ich kvôli škrobu úplne odmietala takisto ako aj zemiaky.

Kráľovná nepohrdla pohárikom. Zdroj: WPA Pool

Celá rodina mala takisto prísne zakázané jesť morské plody, keďže pri ich konzumácii hrozilo riziko vážnych alergických reakcií. Podávať sa nesmela ani ryba, keďže kostičkou sa raz takmer zadusila kráľovná matka. Alžbeta odmietala aj jedlá zo slepačích vajec a zásadne jedla iba hnedé, alebo prepeličie. Striktne dodržiavala princípy zdravej výživy, konzumovala sezónne ovocie a zeleninu. Milovala mango, ktoré jej dovážali až z Thajska a Egypta a ak si chcela zamaškrtiť, dopriala si tmavú čokoládu.

Jedálny lístok kráľovnej Alžbety:

Pred raňajkami pila čaj Earl Grey bez cukru so sušienkami.

Typické raňajky obsahovali ovocie a cereálie, občas toast s marmeládou. Pri zvláštnych príležitostiach si dopriala anglické miešané vajíčka so slaninou a hľuzovkami.

Pred obedom si dala pohárik džinu, do ktorého bol pridaný aromatizovaný aperitív Dubonnet.

Krájanie torty bola špecialita kráľovnej. Túto krájala pri príležitosti tohtoročného 70. výročia jej vlády. Zdroj: WPA Pool/Getty Images

Obed mávala vždy o 13. hodine v podobe mäsa a zeleninovej prílohy. Kráľovná sa vyhýbala kombinovaniu bielkovín so sacharidmi.

Popoludní zvykla piť čaj s krémovým zákuskom alebo sendvičom.

Na večeru konzumovala mäso pochádzajúce z miestnych fariem so zeleninovou prílohou.

Po večeri si dala za pohárik kvalitného vína.

Pre potešenie si dala horkú čokoládu.

Čítajte viac z Dobrého jedla:

Čítajte viac Raňajky celebrít: Čím začína deň Adela, Dara, Zora a ďalšie známe tváre?

Čítajte viac Sisa Sklovská má prekvapivo elegantnú KUCHYŇU a parádny recept na nadýchané LANGOŠE!

Čítajte viac U Marianny Ďurianovej sa oslavovalo: Takúto TORTU dopriala mužovi svojho života!

Čítajte viac Recepty na NAJCHUTNEJŠIE RAŇAJKY: Bundás kenyér, nátierky, lančmít, palacinky...