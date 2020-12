Nahliadnite DO KUCHÝŇ celebrít: Veď niektoré sú úplne OBYČAJNÉ!

Možno by ste čakali, že celebritné kuchyne budú vyzerať dokonalo ako z najnovšieho katalógu, no u niektorých to vyzerá presne naopak. Pozrite sa na to, kto varí v luxusnej a kto v úplne obyčajnej, jednoduchej kuchyni.

Ich tučné konta im dovoľujú zaobstarať si bývanie, o akom sa nám, obyčajným smrteľníkom, ani nesníva. Väčšina celebrít nevlastní len jeden dom alebo byt, ale majú hneď niekoľko nehnuteľností. Určite nám dáte za pravdu, že kuchyňa patrí k najdôležitejším miestnostiam v dome či byte. Vnej sa totiž často stretávame s celou rodinou, varíme obľúbené pokrmy a pri veľkom stole si ich potom spoločne vychutnávame. Pozrite sa na to, v akých kuchyniach varia známe tváre. Koho je najluxusnejšia a koho najobyčajnejšia?