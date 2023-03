Ivanka Gáborík akurát hviezdi v televíznej šou, kde tancuje po boku svojho manžela Mariána a dokazujú, že sú úžasne zohraný pár. Ale pozrite sa, ako sa vie Ivanka zvŕtať v kuchyni!

Možno by ste na profesionálnu tanečnicu netipovali, že by v kuchyni trávila veľa času, ale opak je pravdou. Ivanka je výborná kuchárka a ako matka dvoch malých dievčatiek a milujúca manželka si dáva záležať na tom, aby jej rodina mala na tanieri len to najlepšie.

A povedzme si na rovinu, v takej krásnej kuchyni je radosť tancovať i variť!

