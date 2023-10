Historická OMELETA spred 130 tich rokov za 68 eur? Čo je to za zvláštnosť?

Omeleta podľa 130 ročného receptu. Čo je na nej také zvláštne?

Annette a Victor Poulard si otvorili svoj hostinec vo francúzskom meste Mont-Saint-Michel v roku 1888. Splnili si sen a Annette Poulard celý život pripravovala jedlá nielen pre pocestných, ale aj najznámejšie postavy vtedajšej doby. Stala sa predstaviteľkou francúzskej kuchyne a počas dlhej kariéry – varila takmer štyridsať rokov – pripravila veľké množstvo jedál, medzi nimi aj omeletu, ktorá je slávna dodnes.Tú nepiekla na sporáku, ale na panvici v ohni vo veľkom krbe, s množstvom masla a dobre a dlho šľahaných vajíčok.

V reštaurácii La Mère Poulard stále pokračujú v tradičnej príprave historickej omelety. Nadýchaná špecialita je hotová rýchlo, zvyčajne do 2 minút. Plnky môžu byť rôzne, ale kedysi sa do nej dával hlavne francúzsky syr s modrou plesňou. Doma síce neurobíte omeletu vysokú niekoľko centimetrov, ale napodobniť ju môžete. Omeletu robte z 2 až 3 vajec a na sporák rozohrejte na najvyššiu teplotu veľký horák, aby ste napodobnili efekt krbu. Do panvice dajte veľa slaného masla. Vajcia šľahajte mixérom niekoľko minút pri vysokej rýchlosti až kým zmes nebude mať vzhľad peny. Vajcia vlejte do horúceho masla, pečte ich asi minútu a potom ešte panvicou krúžte nad plameňom, aby sa okraje omelety upiekli. Po minúte krúženia by mala byť omeleta hotová. Odstavte panvicu z ohňa a nechajte 20 sekúnd odpočívať. Omeletu dajte na tanier a jednu polovicu preložíme na druhú. Pridajte k nej sezónnu zeleninu, slaninu, dusené zemiaky, syr, huby alebo aj údeného lososa.

Ale vráťme sa do francúzskej reštaurácie. Tí, ktorí omeletu jedli hovoria, že je to zážitok. Nadýchané vajíčka s hľuzovkou stoja 68€. Treba však povedať, že dostanete aj predjedlo a dezert - jablkovo-calvadosový sorbet s vanilkou a slaným karamelom.

