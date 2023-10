HEREČKA Kristína Kanátová túžila po ZÁHRADE: Varí a pečie z toho, čo jej vyrástlo na SÍDLISKU

Kristína Kanátová je v seriáli Mama na prenájom riaditeľkou nemocnice. Jej Eva je prísna, nekompromisná a jej život sa točí okolo moci a peňazí.

Herečka je pritom opakom svojej seriálovej postavy. Nezhoduje sa s ňou ani názormi, ani záľubami. Toto by ste na ňu zrejme nepovedali. Má "zelené prsty". Keď nepracuje, rada sa "hrabe" v zemi. Hoci býva na sídlisku, jej snom bolo mať záhradku. Niekedy sa sny plnia dokonale a vyšlo to aj Kristíne. Má byt so 6-metrovým balkónom, na ktorom pestuje nielen bylinky, ale aj rôzne priesady. Rastliny potom presadí a stará sa o ne v komunitnej záhrade na bratislavskom sídlisku. Keď dozrejú, rada z nich varí a pečie.

Čítajte viac Máte už dosť krémových polievok z Hokkaida? Pečená tekvica s plnkou je dokonalá

Ak by ste si mysleli, že Kristína je fanatická pestovateľka a zameriava sa len na eko a bio produkty, vyvedieme vás z omylu. Jej pohľad je veľmi triezvy. Nepropaguje napr. eko kozmetické produkty, pretože si uvedomuje, že v tejto oblasti nie je odborníčka a to, čo sedí jednému, inému nemusí. Zato úrodu z komunitnej záhrady miluje. Keď si túto sezónu po prvýkrát vypestovala zo semienka tekvice hokkaido a upiekla ich, bola nadšená. "Tá chuť je sen! " napísala na svojom Instagrame.

Kristína však nežije prírodný život len tak pre seba, ale angažuje sa aj v o.z. @bylinkarium. Združenie je pre všetkých, ktorým záleží na prírode a svojom duševnom zdraví. Aj keď je jasné, že je to len zvláštna náhoda a Kristínine zaujatie pre pestovanie a prírodu má celkom iné korene, jej dátumom narodenia je práve DEŇ ZEME. V galérii si pozrite, akú tortu dostala pestovateľka Kristína na svoje narodeniny.

Čítajte viac z Dobrého jedla:

Čítajte viac Sajfa a Veronika Ostrihoňová majú KUCHYŇU SNOV: Toto nemá každý!

Čítajte viac Známa SLOVENKA žije v luxuse, dcérke vystrojila KRÁSNU oslavu! Na tortu prileteli aj včielky

Čítajte viac Martin Novák nám venoval svoje top JESENNÉ RECEPTY: Plnené DULY a kuriatkový krém vás opantajú!

Čítajte viac V akej kuchyni varí modelka a moderátorka Soňa Skoncová? Takú farbu si nedá každý!

Čítajte viac V KUCHYNI Katky Koščovej: Romantika na vidieku vás ohúri!

Čítajte viac Poznáté špeciálny TRIK, ktorý používa herečka TEREZA KOSTKOVÁ pri zavárani DŽEMU?

Čítajte viac Kvetka Horváthová má LUXUSNÚ KUCHYŇU: Dali by ste si TAKÉ skrinky aj vy?

Čítajte viac Konečne! LUXUSNÁ TORTA z HRIEŠNE drahého krstu CIBULKOVEJ DCÉRY