Česká topmodelka Simona Krainová je zvyknutá na LUXUS: Neuveríte, aké JEDLO JU DOJALO!

Topmodelka je známa tým, že so svojou rodinou často a rada cestuje po celom svete, kde spolu ochutnávajú rôzne dobroty. Pozrite ale, aké JEDLO ju NAJVIAC DOJALO...

Známa česká topmodelka, príležitostná herečka a moderátorka Simona Krainová (50) sa stala maminou až tesne pred štyridsiatkou. S obchodníkom Karlom Vagnerom, najstarším synom slávneho muzikanta Karla Vagnera, majú dvoch rozkošných synov, s ktorými často a radi cestujú po celom svete.

Večera z lásky

Max bude mať 12, Bruno 10... a práve ten mladší pred pár dňami svoju mamu poriadne šokoval. Pripravil jej takúto zdravú večeru aj so zamilovaným odkazom! Dojatá Simona k fotke na svoj Instagram napísala "moja večera by Bruno a to je najviac".

Super RÝCHLY MARHUĽOVÝ KOLÁČ: RECEPT máme od maminy Diany Hágerovej, ktorá pečie ÚŽASNÉ TORTY!

Simona, ktorá v päťdesiatke ohuruje dokonalou postavou, je známa tým, že pravidelne absolvuje detoxikačné ajurvédske pobyty priamo na Srí Lanke. K zdravej strave vedie aj svojich dvoch chlapcov. Z rodinného výletu po Amerike zavesila na Instagram napríklad toto video zo zdravej večere u známych. "Sme to, čo jeme... aj naše deti majú právo vedieť, že jedlo je palivo pre naše telo a má obrovský vplyv na jeho fungovanie," napísala k nemu.

