Ananás s pizzou neladí - košickí pizzaiolovia vedia, že chren, figy či reďkovky áno

Chren, reďkovky, hľuzovky či figy. Asi by ani vám ani vo sne nenapadlo, že týmito ingredienciami sa dá ochutiť pizza. Trojica šikovných Slovákov dokazuje, že sa gastro na Slovensku dá robiť inak, ak doň vložíte lásku, nápad, kreativitu a ľudskosť.

S myšlienkou otvoriť netradičnú pizzeriu sa bratia Marek a Matej pohrávali dlhšie, vždy sa však našlo niečo, čo ich víziu zabrzdilo. Odišli pracovať do Rakúska, kde sa postupne od umývania riadu dostali do kuchyne a neskôr do čela prevádzok. Získali zručnosti nielen na vedenie podniku, ale hlavne pre výrobu tej najlepšej pizze, uvádza portál Eva. Svoju gastro vášeň však rozvíjali aj mimo pracovnej šichty. "Pozerali sme si videá, veľa čítali o peciach, čase pečenia a získavali potrebné informácie na prípravu tej najlepšej a najkvalitnejšej talianskej pizze,“ spomínajú bratia na začiatky. Po návrate domov začali pracovať na vysnívanom projekte - pizzerii Rafano.

Matej, Klára a Marek sa konkurencie nebáli a verili svojej vízii. Zdroj: Milly Sekulová

Veľkou pomocou bola aj Matejova priateľka Klára, ktorá s bratmi tvorí nerozlučné trio. "Vedeli sme, že nechceme otvoriť tradičnú pizzeriu, ale niečo, čo má nápad a čo nás odlíši. Vďaka malej ponuke vieme tvoriť z tých najkvalitnejších ingrediencií a ručíme za to, že je vždy všetko čerstvé,“ vysvetľuje Klára.

Čítajte viac Opäť ZAČÍNAM JESŤ LAVAŠ namiesto CHLEBA: Už viem, že SCHUDNEM!

Pastva pre oči

Ako prichádzajú s netradičnými, no famóznymi kombináciami? "V gastre sme roky a presne vieme, aké chute sa k sebe hodia a aké nie. Aj preto si na prvé počutie neviete na pizzi predstaviť chren či figy, ak ju ochutnáte zistíte, že tá chuť je geniálna,“ hovorí Marek. Ananás na pizzu by si však nikdy nedal a s úsmevom dodáva: "To je výmysel z Kanady. Zrejme kanadský žartík, ktorý sa uchytil, ale na pizzu za mňa určite nepatrí.“

Z pizzerie Rafano je na východe Slovenska hotový hit, o čom svedčí fakt, že pár minút od otvorenia praskala vo švíkoch a pizze vypredá často oveľa skôr, ako sa končí otváracie hodiny.

V Dobrom jedle nájdete osvedčené rady a chutné recepty:

Čítajte viac 7 DOBRÝCH RÁD AKO UŠETRÍTE pri varení: A pritom si pochutíte!

Čítajte viac ŠPARGĽOVÁ POLIEVKA s bazalkou: K dokonalosti jej nič nechýba

Čítajte viac Naučíme vás vyrobiť poctivé ŠPENÁTOVÉ CESTOVINY s DOMÁCIM TVAROHOM: Zvládne to každý!

Čítajte viac Neviete, čo RÝCHLO navariť? Blogerka Veronika vás inšpiruje RECEPTAMI

Čítajte viac ŽIHĽAVA ako kulinárska lahôdka: Vylepší polievku, nátierku i placky!

Čítajte viac Do našej kuchyne zavítali lahodné REĎKOVKY: TOTO ste z nich ešte nerobili

Čítajte viac TOP RECEPT na BRYNDZOVÉ HALUŠKY: Od šéfa chovateľov oviec na SLOVENSKU NEMÁ CHYBU!

Čítajte viac Ako GAZDOVALI naše STARÉ MAMY, keď mali hlboko do vrecka? Inšpirujte sa!