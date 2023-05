Možno konečne prídete na to, že naozaj nepriberáte zo vzduchu.

Čo tak si dať špenát? Uhorku? Jabĺčko? Ak vám škvŕka v bruchu, no do obeda ďaleko, možno aj vy zaháňate hlad „neškodnými" potravinami, z ktorých, ako dúfate, nepriberiete, píše portál Zdravie. No len aby ste sa neoklamali. Nezabudnite, že čím viac zjete, tým viac priberiete, nech je konzumovanou potravinou takmer čokoľvek.