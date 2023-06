Vypestujte si vlastný ŠALÁT: Tieto druhy vo vašej záhrade nesmú chýbať!

Šaláty sú jednoduchou zeleninou, ktorá si nevyžaduje nijakú špeciálnu starostlivosť ako iné druhy. Niektoré z nich opätovne narastú, keď z nich nejakú časť zrežete.

Chrumkavé lahôdky zo záhradky

Pokiaľ sme mali šaláty ako samostatné priesady a ideme ich presádzať do pôdy, tak si musíme dávať pozor na to, aby srdiečko rastlinky bolo minimálne jeden centimeter nad pôdou. Radí portál Záhradkár

Šalát, rovnako ako aj ďalšia listová zelenina, má vysoký obsah horčíka a draslíka, čo sú skvelí pomocníci v boji s nespavostí. Stačí si nakrájať pár listov a posypať ich s čili a máte ľahkú neskorú večeru, ktorá vás zbaví hladu. Zdroj: Shutterstock

Čo sa týka vody, tak šaláty milujú vodu. Tú však lejeme do pôdy a nie na listy. Mohlo by sa pokojne stať, že by nám šaláty zhoreli na slnku. Polievame ich večer alebo skoro ráno. Tu by sme neodporúčali postrekovať rastliny chemickými prípravkami, kvôli ich krátkemu vegetačnému obdobiu.

