Vášnivá večera pre dvoch ako z romantického talianskeho filmu

Talianska kuchyňa je plná zmyselných chutí. Okrem jedinečných receptov v nej však nájdete aj ikonické aperitívy, ktoré sú súčasťou talianskej kultúry a stali sa neoddeliteľnou súčasťou aj romantických letných večerov. Prípravou takéhoto večera oslníte svoju polovičku a vytvoríte nezabudnuteľné spomienky.

Romantický večer by sa mal niesť v tónoch talianskych melódií, ktoré sú kľúčové pre vytvorenie autentickej talianskej atmosféry. Na internete nájdete playlisty z rôznych žánrov – opera, rock, pop, stačí si vybrať taký, ktorý sa páči obom. Váš partner určite ocení, ak pripravíte príjemnú atmosféru pri dobrom jedle, drinku a pri sviečkach v sprievode obľúbenej hudby.



Vzácnosť spoločnej chvíle by mala byť podčiarknutá jedinečným drinkom. Symbolom talianskej vášne a temperamentu sa stal nadčasový Campari Spritz, ktorý svojou horko-sladkou chuťou a červenou farbou dokonale prispeje k vášnivej atmosfére.

Ilustračné foto. Zdroj: CAMPARI GROUP

Príprava tohto drinku nie je vôbec náročná a dokážete si ho bez problémov pripraviť aj doma. Stačí, ak pohár na stopke naplníte ľadom a nalejete 2 diely Campari, 3 diely prosecco a 1 diel sódy. Ako posledný detail pridáte plátok pomaranča a drink už žiari na stole.



K správnemu talianskemu večeru patrí chutné jedlo. Niet divu, že talianska kuchyňa je uznávaná po celom svete. Taliani sú preslávení najmä výberom kvalitných a čerstvých surovín, či jedinečnou kombináciou chutí, ktorými ulahodíte aj tomu najväčšiemu labužníkovi.



K drinku Campari Spritz s sa dokonale hodia tradičné talianske špeciality ako rizoto, najrôznejšie druhy cestovín, alebo veľmi obľúbené obložené misy. Môžete v nich nakombinovať mini pizzu, talianske syry a šunky s grissinami, ovocím či olivami. Týmito špecialitami zaručene nič nepokazíte.



Pripraviť si romantický večer v talianskom štýle je oveľa jednoduchšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Nezabudnite na to najdôležitejšie, a to - počas večere prejavte lásku a náklonnosť k svojej drahej polovičke. Všetko, čo urobíte by malo mať príjemný romantický a čarovný tón, takže nechajte svojím citom voľný priebeh.