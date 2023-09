Takto pri nákupoch naozaj ušetríte! Stačia vám na to iba tri ťuky

Známy herec Mišo Hudák vie, ako ušetriť. Minimálne na nákupoch vo svojom obľúbenom reťazci. Zameniť si body na Kaufland Card za zľavové kupóny však dokážete rovnako jednoducho ako on aj vy. Pohodlne a rýchlo, na svojom mobile v aplikácii Kaufland.

Zvládnete to na tri ťuky

Už vyše dvoch rokov môžete využívať výhody Kaufland Card, a to nielen v jej fyzickej podobe, ale aj v digitálnej verzii v aplikácii Kaufland. Vedeli ste však aj to, že body, ktoré zbierate pri každej platbe s Kaufland Card, si rýchlo a jednoducho zameníte za zľavové kupóny v appke? Veru tak, stačí otvoriť aplikáciu, kliknúť na kupóny v dolnej lište aplikácie a zvoliť si ten, ktorý práve chcete aktivovať.



V aplikácii vždy nájdete čerstvú ponuku kupónov na potravinový aj nepotravinový tovar. Výber je naozaj rôznorodý a obmieňa sa každý týždeň. Okrem všeobecných zľavových kupónov vás v aplikácii čakajú aj personalizované. Ľahko tak získate zľavu na určitý produkt, obľúbenú skupinu produktov alebo na celý nákup!



Tip od Miša Hudáka

Na to, aby ste šetrili, vám postačia doslova tri ťuky, ktorými si svoje body na Kaufland Card rýchlo a pohodlne premeníte na zľavy. Obľúbená tvár z televíznych obrazoviek v aktuálnom videu vysvetľuje, že aktivovať si Kaufland kupóny je proste len ťuk-ťuk-ťuk.

Predstavte si situáciu ako vystrihnutú zo života nejednej domácnosti. Manžel Jakub pri nákupe zabudol aktivovať svoje kupóny, čo sa vôbec nepáči jeho manželke Lýdii. Že to dôverne poznáte? Nebuďte ako Jakub a nezabudnite si kupóny aktivovať pred nablokovaním tovaru. Teda ešte skôr, než naskenujete svoju Kaufland Card! Takéto malé “pozabudnutie” by vás totiž mohlo stáť nemalé peniaze, zľavy na kupónoch sú často naozaj vysoké. Aby ste si potom namiesto troch ťukov v aplikácii nemuseli ťukať na čelo!

Tak na čo ešte čakáte? Šup-šup, teda skôr ťuk-ťuk-ťuk, otvorte si vašu aplikáciu Kaufland a pozrite si ponuku najnovších Kaufland Card zľavových kupónov. A máte ušetrené! Aktuálnu ponuku kupónov nájdete v mobilnej aplikácii v časti „Kupóny" alebo „Moje výhody.