Už ste niekedy robili ŠÍPKOVÝ džem? Z jeho luxusnej chuti sa zbláznite

Vyskúšali ste ho niekedy? Možno váz zlákal v obchode, ale nebolo to celkom ono. Buďto bol presladený, alebo nadstavený jablkami. Teraz zistíte, ako má šípkový džem chutnať naozaj.

Šípky sú plody ruže šípovej. Cesta k ich zberu býva "tŕnistá", keďže na kríku sú obrnené ostrými tŕňmi, no kvôli ich zdravotným účinkom pár škriabancov určite stojí za to… Oveľa lepšie sa vám budú zberať väčšie plody. Skúste to ale stihnúť čím skôr, pretože mráz, ktorý síce zvýrazní šípkovú chuť, plody znehodnotí a znemožní ich sušenie. Správne sušené a skladované šípky si zachovajú asi štvrtinu pôvodného obsahu vitamínu C.

PRE ZDRAVIE

Plody šípok dodajú organizmu vitamíny C, B, K a E, flavonoidy, antioxidanty prítomné v trieslovinách i minerálne látky - najmä draslík a vápnik. Spomaľujú príliv bielych krviniek do kĺbov, neutralizujú tráviacu sústavu, znižujú hladinu cholesterolu, spomaľujú starnutie, podporujú hojenie rán, napomáhajú vstrebávaniu železa do organizmu, chránia pred zápalmi i kardiovaskulárnymi ochoreniami. Pitie šípkového čaju je vhodné pri cukrovke i pri problémoch s močovými cestami.

V KUCHYNI

Čaj, džem, sirup, víno, likér, omáčka k divine.

Urobte si výlet a nezabudnite košík. Šípkový džem je delikatesa...