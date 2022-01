Shutterstock Dobre jedlo Tipy Schudnem! Alebo budem jesť zdravšie? Pozrite, aké predsavzatie vám RADIA HVIEZDY

Schudnem a budem naozaj zdravo jesť. Presne to si do nového roku predsavzalo až 44 percent Slovákov vo veku od 15 do 59...

Týchto respondentov oslovila agentúra Stem/Mark prostredníctvom internetovej ankety predvlani. Vyplynulo z nej tiež, že sme mali v pláne menej sa stresovať (predsavzatie 3) a viac športovať (predsavzatie 4). Na výsledky novších prieskumov si musíme počkať, ale stavíme sa s vami, že po takejto zmene túži ešte viac z nás. Lebo ZDRAVIE je dnes najviac. Aké predsavzatia vám ale odporúčajú hviezdy? Pozrite si tipy spolupracovníkov redakcie Plus Jeden Deň. Baran . Zdroj: Shutterstock Dobré predsavzatie pre rok 2022: Bojovať za svoje sny!

Baran je v novom roku pod vplyvom šťastnej planéty Jupiter - a to otvára skvelú príležitosť premeniť svoje najdivokejšie sny na skutočnosť. Aj keď sa bojíte zlyhania alebo vyhlásenia za blázna, mali by ste si dať predsavzatie postaviť sa za svoje sny, pevne v ne veriť a bojovať za ne. Takto môžete v roku 2022 dosiahnuť veľké veci.

Býk . Zdroj: Instagram Dobré predsavzatie pre rok 2022: Opustite zónu pohodlia

Býci milujú zvyky a najradšej sa pohybujú vo svojej zóne pohodlia. V roku 2022 by ste si však mali naplánovať, že sa otvoríte novým skúsenostiam a príležitostiam a budete myslieť mimo vášho rámca. Urán vás v roku 2022 aj tak vytlačí z vašej komfortnej zóny. Ak sa necháte uniesť, môžete sa tento rok ďalej rozvíjať.