OLEJ už MIZNE z nemeckých obchodov: Hrozí to aj u nás, ešteže máme starú dobrú BRAVČOVÚ MASŤ!

Vojna na Ukrajine stopla vývoz slnečnicového oleja, pričom oblasť Čierneho mora sa na vývoze podieľa až v 76 percentách. V nemeckých obchodoch už olej chýba, niektoré naše reťazce naň v týchto dňoch spustili zľavové akcie. Čo príde potom?

O tom, či bude dosť oleja, sa v posledných dňoch hovorí stále viac. Panika nie je na mieste, no z Nemecka už hlásia nedostatok oleja - práve mi volala moja teta, ktorej dcéra žije v bavorskom Bayreuthe, a tú dnes ráno čakali v obľúbenom supermarkete prázdne regály. Olej nie je, a múky je oveľa menej.

Ako pred pár dňami napísal portál teraz.sk, "cena palmového oleja vzrástla a prvýkrát sa dostala na prvé miesto spomedzi štyroch hlavných jedlých olejov na svete. Dôvodom je invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá zablokovala vývoz slnečnicového oleja z čiernomorských prístavov a prinútila dovozcov presunúť pozornosť na iné druhy jedlého oleja. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters."

A o nedostatku oleja informujú aj naši kolegovia z TRENDU: "Oleje sú prvou potravinou, ktorú už supermarkety na Slovensku nedokážu kúpiť v takých objemoch, ako by potrebovali, Rusko a Ukrajina totiž kryjú polovicu svetového trhu so slnečnicovým olejom. Potraviny buď zdražejú o desiatky percent, alebo nebudú, hrozia domáci potravinári. Reťazce sú proti, no oleje im už chýbajú."

