Chrípka či korona? Vyskúšajte VITAMÍNOVÚ bombu známej BYLINKÁRKY Anky Kopáčovej

Lezie na vás niečo? Spoľahnite sa na zázvor. Ten má protizápalové, protirakovinové, protibakteriálne, protivírusové a dezinfekčné účinky. V čase chrípky a korony posilní tiež imunitu.

Bylinkami sa musíme zásobiť už v lete. „Ak ich nemáte, kúpte ich v lekárni alebo v bio obchode," radí bylinkárka." Zdroj: Matej Kalina

Liečivý zázvor pochádza z východnej Ázie - okrem toho, že pomáha pri chrípke, nachladnutí či zápale priedušiek, zlepší tiež trávenie, zabraňuje črevnej plynatosti, povzbudzuje chuť do jedla, znižuje cholesterol v krvi, podporuje potenie a zmierňuje točenie hlavy. „Zo zázvoru si uvarte tento elixír dlhovekosti. Popíjajte ho počas dňa po dúškoch - trikrát do týždňa. V čase chrípky alebo pri koronavíruse ho pite až do vyliečenia," radí bylinkárka Anka.

Zázvorový elixír dlhovekosti

Zázvorový elixír pomôže aj pri chrípke a koronavíruse. Zdroj: Shutterstock

SUROVINY:

30 g zázvoru

1 strúčik cesnaku

1 liter vriacej vody

šťava z polovice citróna

3 lyžičky medu

maslo na špičku noža

POSTUP:

Do džbánu vhoďte najemno nastrúhaný zázvor, rozpučený strúčik cesnaku a zalejte vriacou vodou. Potom pridajte šťavu z citróna, med a trocha masla. Hotovo.

Upozornenie: „Zázvorový čaj či elixír dlhovekosti nesmú užívať tehotné ženy, hlavne rizikové pacientky! Ďalej ho neodporúčam ani ľuďom, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, či ľuďom s vysokým krvným tlakom," varuje bylinkárka.