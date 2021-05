Fantastické JARNÉ POLIEVKY: Ktorú z našich si vyberiete?

Čo by to bolo za nedeľný obed bez polievky? Poďte vyskúšať niektorú z našich jarných polievok. Veríme, že všetky si zamilujete. Prajeme dobrú chuť!

PIKANTNÁ POLIEVKA S HLIVOU A MRKVOU

PIKANTNÁ POLIEVKA S HLIVOU A MRKVOU Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ/Dobré jedlo

3 PORCIE, PRÍPRAVA 20 MINÚT, VARENIE 15-20 MINÚT

Potrebujete:

2 strúčiky cesnaku

1 kopcovitá lyžička hladkej múky

1 lyžička sladkej mletej papriky

1,5 l vody

1 kocka zeleninového bujónu

300 g hlivy ustricovitej

2 mrkvy

2 stredné zemiaky

2 bobkové listy

1-2 čili papričky

soľ, mleté čierne korenie

2 lyžice olivového oleja

Postup:

1. Na rozohriatom oleji krátko opečte očistený a prelisovaný cesnak. Pridajte múku a na miernom plameni za stáleho miešania povarte aspoň 1 minútu. Prisypte papriku, premiešajte a zalejte studenou vodou. Pridajte teplý vývar z bujónu a miešajte, aby sa zápražka dobre rozpustila.

2. Hlivu opláchnite, osušte a nakrájajte na menšie kúsky. Mrkvu a zemiaky očistite a pokrájajte na kolieska. Všetko dajte do polievky, pridajte bobkový list. Osoľte, okoreňte a varte do zmäknutia zeleniny. Pred koncom varenia vložte do polievky čili papričku.