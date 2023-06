Domáci CHLIEB s TAPENÁDOU priamo z CHORVÁTSKA: Nebíčko v papuľke od šikovnej Snježany!

Dobro došli! Prisaháme na všetko dobré: Stačí, aby s vami prehodila dve-tri vety a na stôl položila svoje špeciality – v sekunde ste v jej rodnom kraji. Vitajte u Chorvátky Snježany, ktorá varí jedna báseň.

Temperamentná kostymérka Snježana žije v bratislavskej Trnávke, no pochádza zo Záhrebu. Do nášho hlavného mesta ju pred takmer tridsiatimi rokmi prilákala práca na filmeDračie srdce. No a práve na pľaci stretla budúceho manžela Slováka Olivera. Každý deň varí balkánske jedlá, často však musí improvizovať. Zo všetkého najviac jej v kuchyni chýbajú čerstvé ryby a ovocie i zelenina dozreté na prímorskom slnku. A teraz vyskúšajte JEJ CHORVÁTSKE RECEPTY:

Snježana natiera tapenádu na domáci chlebík. Zdroj: Petra Bošanská

Snježana má tento recept na TAPENÁDU od brata Jana Josipa, vynikajúceho kuchára, ktorý otvoril reštauráciu v Rogoznici, a to priamo v prístave, kde rady kotvia naše aj svetové celebrity. Tapenádu podáva ako predjedlo.

Tapenáda z čiernych olív

Slávna tapenáda chutí ako sen. Zdroj: Dobré jedlo/Petra Bošanská

6-8 PORCIÍ, PRÍPRAVA 15 MINÚT

Potrebujete:

200 g čiernych olív

5 ančovičiek

100 ml olivového oleja

mleté čierne korenie

POSTUP: