Domáca PARADAJKOVÁ FOCACCIA: Aha, dostali sme RECEPT aj pre lenivé, lebo je rýchla a ľahučká!

Musíte ju upiecť! Naša hostiteľka Hajnálka pridáva cesnak priamo do cesta a jej foccacia tak chutí fantasticky. „Najviac sa do nej hodia malé cherry paradajky. Nielen svojím tvarom, ale aj sladkou chuťou. Krásne tak kontrastujú s cesnakom a so soľou,“ vysvetľuje.

Hajnálka Bindics je manželka známeho pestovateľa paradajok Zoltána a paradajkové recepty má v malíčku. Ochutnali sme niekoľko jej dobrôt a túto jej nadýchanú focacciu vám môžeme len odporúčať. Nech sa vám doma vydarí! Zdroj: MATEJ KALINA Paradajková foccacia Zdroj: MATEJ KALINA 1 PLECH PRÍPRAVA 25 MINÚT + KYSNUTIE 60 MINÚT PEČENIE 25 MINÚT Potrebujete: 500 g hladkej múky

400 ml vlažnej vody

1 lyžička cukru

1 sušené droždie

4 strúčiky cesnaku

10 cherry paradajok

čerstvý rozmarín

soľ (plus hrubozrnná morská na posypanie)

olivový olej