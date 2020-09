Vo voľnej prírode ju takmer nenájdete, pretože potrebuje stredomorskú klímu. No môžete si ju vypestovať v kvetináči. Je silno aromatická, tak s ňou zaobchádzajte opatrne.

Šup do mrazničky

Šalviu vložte do nádobky na ľad, zalejte vodou a dajte zmraziť. Kocky môžete kedykoľvek použiť do polievok alebo do mäsa.

Kam s ňou

Na prípravu jahňacieho a teľacieho mäsa i diviny. Ochutí plnky, fašírky a mleté mäso. Pridáva sa do koreniacich zmesí na ryby a na grilovanie. Skvelá je s kuracou pečeňou na portskom víne.

