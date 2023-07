Červený alebo žltý MELÓN? Ktorý je OSOŽNEJŠÍ pre vaše zdravie?

Taliani hovoria, že z melónu sa naješ, napiješ a ešte sa v ňom aj umyješ. Melóny sú obľúbeným letným ovocím, viete však ,ktorý má viac vitamínov a antioxidantov?

1. kolo: Energia

Obidva druhy melónov - červený i žltý cukrový sú sladké, no vzhľadom na vysoký podiel vody – červený až 90 až 93 percent a oranžový približne 80 percent – a vitamínov sa odporúčajú aj pri udržiavaní hmotnosti a pri redukčných diétach, uvádza portál žena.pluska.sk. Pôsobia hydratujúco, močopudne a priaznivo ovplyvňujú trávenie. Dužina zrelého vodového melóna má v 100 g 0,4 g vlákniny, 6,2 g cukru a energetickú hodnotu 127 kJ/100 g, dužina cukrového melóna 0,9 g vlákniny, 7,9 g cukru a energetickú hodnotu 140 kJ. Bod získava vodový melón.

Stav: 1 : 0

2. kolo: Vitamín A

Zdroj: Shutterstock

Tvorí ho skupina látok rozpustných v tuku. Najdôležitejšie sú retinol a karotenoidy, najmä betakarotén, ktoré získate z pestrej stravy. Tieto látky sa v tele menia na vitamín A, ktorý potrebujete na silnú imunitu, zdravé oči, sliznice a pokožku. Chráni pred rakovinou ústnej dutiny a pľúc. V 100 g dužiny vodového melóna sa nachádza 569 IU (medzinárodných jednotiek) vitamínu A, v 100 g dužiny cukrového melóna až 3 382 IU vitamínu A, čo bohato pokryje dennú potrebu. Bod pre cukrový melón.

Stav: 1 : 1

Čítajte viac Letný štart s TORTOU od Renáty: Božské chute kokosu, tvarohu a citrónového likéru

3. kolo: Antioxidanty

Zdroj: Shutterstock

Melóny majú v dužine vysoký obsah antioxidantov, najmä luteínu, zeaxantínu a betakaroténu, vo vodovom sa nachádza aj veľké množstvo lykopénu, podobne ako v rajčinách. Antioxidačná sila (ORAC) vyjadruje schopnosť potravín pohlcovať voľné kyslíkové radikály a dá sa laboratórne odmerať. Dostatočnú ochranu poskytne 3- až 5-tisíc jednotiek denne. Antioxidačná sila vodového melóna je 142 mikromolov TE/100 g, cukrového melóna 319 mikromolov TE/100 g. Opäť boduje cukrový melón.

Stav: 1 : 2

V sladkom letnom súboji víťazí: Cukrový melón

Z melónu urobíte aj chutný letný drink. Zdroj: Shutterstock

Rozoznáte ich?

Existuje veľa druhov cukrových melónov a niekedy je ťažké vytypovať chuť dužiny podľa tvaru plodu a vzhľadu šupky. U nás dostanete najčastejšie tieto druhy:



Cantaloupe má dva varianty - európsky a severoamerický. Je síce najmenší, ale má najvýraznejšiu chuť. Európske odrody majú rebrovanú sivozelenú šupku a sladkú, aromatickú dužinu. Americké majú pod sieťovanou zeleno-žltou šupkou pevnú, oranžovú, mierne sladkú dužinu.



Galia pochádza z Izraela. Guľatý plod váži okolo 1 kg a má jemne sieťovanú šupku svetlozelenej farby, pri vrcholnej zrelosti žltú. Dužina je zelenkasto-biela a veľmi jemná, stredne sladká.



Honeydew alebo medový melón je severoamerická odroda. Guľatý plod má priemer 15 až 20 cm a váži 2 až 3,5 kg. Šupka je hladká, rovnomerne sfarbená, bledozelená, po dozretí žltobéžová. Farba dužiny závisí od stupňa zrelosti a môže byť zelenkastá až krémovožltá dužina a veľmi sladká.



Piel de Sapo je oválny, pripomína ragbyovú loptu. Šupka je tmavozelená, môže byť drsná i mierne sieťovaná. Dužina je zelená a krehká.

TIPY

1. Cukrový melón sa hodí do ovocných aj zeleninových šalátov, k mäsu, šumivému vínu, do miešaných nápojov s alkoholom aj bez neho.

2. Plátky alebo kúsky môžete podávať s mozzarellou aj so šunkou ako predjedlo alebo na záver stolovania. Na ozdobu sa hodia lístky rukoly.

3. Na párty alebo posedenie vo dvojici pripravte melónové chuťovky. Dlhé kliny zo žltého melónu obaľte plátkom údenej šunky. Pred podávaním posypte mletým čiernym korením a ozdobte hoblinkami parmezánu.

V Dobrom jedle vždy nájdete overené recepty:

Čítajte viac Ako sa schladiť? Spravte si DOMÁCI ĽADOVÝ ČAJ či PUNČ: Máme skvelé RECEPTY

Čítajte viac Chcete schudnúť do plaviek? So šalátom od gastro pôžitkárky Chility to pôjde ľahko