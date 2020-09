Ako pripravíte NAJLEPŠÍ tvarohový a mascarponový krém? My to vieme!

Ak koláč naplníte sviežim tvarohovým či mascarponovým krémom, úspech máte zaručený.

MASLOVO-TVAROHOVÝ KRÉM

Maslo (250 g) aspoň 30 minút pred prípravou vyberte z chladničky. Pokrájajte ho na kúsky a nechajte zmäknúť pri izbovej teplote. Maslo obsahuje približne 82 % tuku. V hlbšej miske ho vymiešajte s 250 g nízkotučného jemného tvarohu (obsah tuku 0 až 4 %). Aj tvaroh by mal mať izbovú teplotu. Pridajte 100 až 150 g práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru alebo 1 kávovú lyžičku vanilkového extraktu. Maslovo-tvarohovú zmes vyšľahajte do peny.

TIP

Ak by ste chceli použiť viac tvarohu, musel by mať vyšší obsah tuku. Nízkotučný tvaroh obsahuje dosť vody a pri použití väčšieho množstva by sa mohol krém zraziť.

Ako pripravíte dobrý mascarponový krém?

KRÉM Z MASCARPONE

Príprava krému je veľmi jednoduchá. V mise vymiešajte 250 g mascarpone so 100 ml smotany na šľahanie (33 % tuku). Podľa chuti pridajte práškový alebo vanilkový cukor. Prípadne môžete najprv vymiešať mascarpone s cukrom a potom doň postupne primiešavať vyšľahanú smotanu alebo 100 až 150 g bieleho jogurtu (10 % tuku), ale aj kyslú smotanu (12-14 % tuku).

TIP



Mascarpone je vlastne tvaroh s vysokým obsahom tuku (40-45 %) Ak by ste zmiešali maslo s mascarpone, krém by bol veľmi tučný. K mascarpone je preto vhodnejšie primiešať smotanu na šľahanie (33 % tuku).