6+1 tip na PIKNIK a na túru: Z čoho vám nebude zle?

Neriskujte pokazený žalúdok, črevné problémy, salmonelózu či nebodaj otravu. Poradíme vám, čo si môžete bez obáv zabaliť do batoha či košíka.

Najväčším nepriateľom potravín je teplo. Keď chcete mať na výlet či na piknik príjemné spomienky, zoberte si so sebou iba potraviny, ktoré krátky čas znesú aj teploty nad 30 stupňov. Len tak budete mať istotu, že vám nerozhodia trávenie alebo nespôsobia salmonelózu.

1. Trvanlivé

Do batoha je lepšie urobiť chlebíčky alebo plnené bagety už doma. Na natieranie je vhodnejší kvalitný margarín ako maslo, alebo topený syr. Na plnenie vyberte radšej trvanlivú salámu ako šunku, plátky tvrdého syra a nezabudnite pridať šalátové listy. Dôkladne zabalené chlebíčky dajte vychladiť do chladničky, alebo k nim do batoha dajte zmrazenú ľahkú chladiacu vložku.

2. Vákuované

Ak idete na piknik, vezmite so sebou vákuovo balené potraviny – nakrájanú salámu alebo šunku, plátky tvrdého či topeného syra a chlebíčky či bagety naplňte až na mieste. Ideálne je, keď máte chladiaci box alebo tašku, prípadne košík zvnútra vystlaný hliníkovou fóliou. Zmrazená chladiaca vložka nejaký čas udrží pri potravinách nižšiu teplotu.

Zdroj: Shutterstock

3. Zelenina

Na zahryznutie dobre padne čerstvá zelenina – cherry rajčiny, papriky, uhorky, reďkovky, kalerábik, mrkva. Tvrdú zeleninu očistite, osušte, pokrájajte na kúsky a zabaľte do potravinovej fólie. Rajčiny a uhorky nechajte celé.