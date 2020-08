Nevyhadzujte, jedzte! Mladé zeleninové lístky sú u nás takmer neznámou surovinou. Pritom sú tieto stonky jedlé a skvelo nahradia akýkoľvek šalát. Môžete ich aj dusiť či pridávať do polievok namiesto špenátu, mangoldu alebo pak choi (čínskej kapusty). Sú báječné a plné vitamínov, tak nimi neplytvajte!

Nielen pre králiky

Ak nemáte záhradku, z mnohých rastlín lístky, ktoré by sa dali jesť, ani nepoznáte. Zeler kúpite orezaný, rovnako cviklu a mladé listy kalerábu v obchode dobrovoľne vyhadzujeme my sami. A celkom zbytočne. Z kalerábových listov uvarte polievku, môžete ich podusiť ako prílohu alebo nakrájať do šalátu. Jemné lístky zo zeleru sú tiež chutné v šalátoch či polievke. Chutia ako buľva zeleru, ale chuť i aróma sú jemnejšie.

Na akých listoch si pochutíte?

Cvikla a kvaka: Už pár týždňov po vysadení môžete z každej rastlinky zopár lístkov odtrhnúť. Poduste ich s cesnakom, vychlaďte, primiešajte citrónovú šťavu a kôru, olivový olej, jogurt, soľ a korenie.

Mrkva: Mrkvová vňať je jemná, ale má mierne horkú chuť. Dajte ju do šalátu aj polievky. Brokolica, karfiol a ružičkový kel: Ich lístky majú jemnú chuť pripomínajúcu „dospelú“ úrodu. Pred dusením alebo pridaním do polievky vyrežte z väčších listov tuhé „rebrá“.

Reďkovky: Pikantné reďkovkové lístky sú chutné restované alebo pridané do šalátov. Vyskúšajte aj pesto – namiesto bazalky použite lístky reďkovky. Pesto má mnoho prekvapivých variácií, môžete ho tiež urobiť z petržlenovej vňate, fazuľových listov, zo špenátu a vlastne takmer z akýchkoľvek zeleninových listov.

Fenikel: Jemné listy fenikla sú lahodné a chuťou pripomínajú sladké drievko. Veľmi pekné sú nasekané na šalátov, ozdobíte nimi aj syrový tanier alebo rôzne predjedlá.

Kaleráb: Poduste ich rovnako ako kapustu.

Sladké zemiaky: Listy zo sladkých zemiakov sa pripravujú ako špenát.

Hráškové výhonky: Do šalátov sú ako stvorené. Na ozdobu sa hodia takmer kamkoľvek.