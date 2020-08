Nemusíte nikam chodiť: Domáce fornetti ako z pekárne! (VIDEO)

krok

Zabaľte ho do potravinovej fólie a dajte do chladničky na 15 minút. Cesto vyvaľkajte na obdĺžnik s hrúbkou asi 1 cm. Do stredu rozmrvte druhú tretinu bryndze. Vonkajšie strany preložte smerom do stredu tak, aby sa tam stretli. V strede rozmrvte zvyšok bryndze a zložte dokopy. Vznikne obdĺžnik, ktorý je o dosť vyšší ako širší.