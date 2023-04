krok

Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a jemne zapracujeme do plnky. Pekáč dôkladne vymažeme maslom, naplníme pripravenou zmesou a povrch uhladíme. Vložíme do vyhriatej rúry a pečieme asi 40 minút dozlatista. Plnku podávame teplú alebo studenú so zeleninovým šalátom.