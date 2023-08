Skúste recept dovezený z dovolenky: Takto chutí francúzske leto!

Láka vás vôňa diaľav, no rozpočet vás na ďaleké cesty nepustí? Vyskúšajte recept z dovolenkového kufra známej foodblogerky, Lenivej kuchárky. Vďaka jedlu, plnému slnka a zeleniny, sa okamžite prenesiete priamo do jej milovaného Francúzska.

„Francúzska gastronómia sa nachádza na svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a to viac než právom, keďže ovplyvnila kuchyne viacerých krajín sveta,“ hovorí Lenivá kuchárka a pokračuje: „Pre vás som si pripravila recept na Ratatouille – sezónne zeleninové jedlo, ktoré poznáte aj z rovnomennej rozprávky Ratatouille. Obsahuje veľa zeleniny, je ľahko stráviteľné a môžete ho podávať s chrumkavým pečivom. Dodnes si pamätám, ako som ho prvýkrát ochutnala v malom francúzskom bistre, s pohárom vína a jemnou nonšalantnou hudbou v pozadí. Francúzsko je skrátka zážitok, a to nielen na tanieri!

Ratatouille podľa Lenivej kuchárky

Paradajkový základ:

2 šalotky

4 strúčiky cesnaku K-Bio

200 g cherry paradajok

200 g červenej papriky K-Bio

400 g lúpaných paradajok K-Bio

100 ml suchého červeného vína

1 PL trstinového cukru

panenský olivový olej K-Bio

soľ

čierne korenie

sušené oregano

bazalka

tymian



Zeleninová vrstva:

3 väčšie paradajky

1 cuketa K-Bio

1 menší baklažán K-Bio

1 cibuľa K-Bio

panenský olivový olej K-Bio

soľ

čierne korenie

čerstvé bylinky (tymian, bazalka, rozmarín)



Postup:

V hlbokej panvici zohrejeme olivový olej, pridáme nadrobno nasekané šalotky a opečieme do sklovita. Pridáme nakrájaný cesnak, na menšie pásiky nakrájané papriky a cherry paradajky, nakrájané na štvrtinky. Posypeme cukrom, dobre premiešame a chvíľu opekáme. Prilejeme víno a za občasného miešania privedieme do varu.



Pridáme lúpané paradajky, osolíme, okoreníme a ochutíme sušenými bylinkami. Za občasného miešania varíme 20 až 25 minút. Následne omáčku rozmixujeme a prelejeme do zapekacej misy. Na omáčku poukladáme na striedačku na tenké kolieska nakrájané paradajky, baklažán, cuketu a cibuľu. Pokvapkáme olivovým olejom, osolíme a okoreníme.



Zapekaciu misu prikryjeme papierom na pečenie a vložíme do rúry vyhriatej na 190 °C. Pečieme 30 minút, následne z misy stiahneme papier na pečenie a pečieme ďalších 15 minút. Po upečení posypeme ratatouille čerstvými bylinkami - výborný je tymian, bazalka, rozmarín či nasekaná pažítka. Prajeme dobrú chuť.

