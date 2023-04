Do hrnčeka dajte zohriať mlieko s cukrom, celou škoricou, klinčekmi a so štipkou soli. Potom ho preceďte a zalejte ním kuskus v mise. Dobre premiešajte, misu zakryte a kuskus nechajte 10 minút popiť.

krok

Napučaný kuskus pomiešajte vidličkou. Žĺtky so smotanou prešľahajte a pridajte do kuskusu. Zo zvyšných bielkov vyšľahajte pevný sneh a takisto ho vmiešajte do kuskusovej zmesi. Nakoniec pridajte nakrájané broskyne a hotovou zmesou naplňte formičky. Navrch poukladajte ďalšie broskyne, ak chcete.