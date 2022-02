Naše drahé OMÁČKY a taniere s dobrou sviečkovou, chrenovou či kôprovou

Mohli by nám ponúkať všakovaké delikatesy z panovníckych dvorov! Ak by pred nás postavili tanier s dobrou sviečkovou, chrenovkou alebo kôprovou omáčkou, mali by sme oči len pre ne. Klasiku majú naše chuťové bunky zakódovanú. Tipujeme, že vaše sú na tom rovnako.

PARADAJKOVÁ OMÁČKA S MÄSOVÝMI GUĽKAMI A S MIAGANÝMI ZEMIAKMI Paradajková omáčka s mäsovými guľkami a s miaganými zemiakmi Zdroj: Natália Jablonková 6 PORCIÍ, PRÍPRAVA 45 MINÚT, VARENIE 90 MINÚT Na guľky: 500 g hovädzieho mäsa (krk, líčka, plece)

500 g bravčového mäsa (plece alebo stehno)

1 väčšia cibuľa

3 strúčiky cesnaku

1 vajce

2 lyžice petržlenovej vňate

3 lyžice strúhanky

olej Na omáčku: 2 cibule

2 strúčiky cesnaku

pol lyžičky celého čierneho korenia

4 guľôčky nového korenia

4 celé klinčeky

1 celá škoricu

2 bobkové listy

800 ml pasírovaných paradajok

cukor a citrónová šťava (podľa potreby)

soľ, mleté čierne korenie

maslo na zjemnenie omáčky (nemusí byť)

olej Na zemiaky: 1 kg múčnych zemiakov

2 stredne veľké cibule

petržlenová vňať

soľ

maslo, masť alebo olej