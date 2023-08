Milujete mäso? Pripravte si rýchle burrito s bravčovým mäsom a avokádovou salsou

Máte radi tradičnú slovenskú kuchyňu? To by vám doma nemala chýbať kvalitná bravčovinka! Môžete ju variť, piecť, grilovať, perfektne ladí so zeleninovými prílohami a hodí sa aj do polievok. Kvalitné mäsové novinky od slovenských chovateľov nájdete aj v známom reťazci.

Bravčové mäso patrí medzi univerzálnu klasiku, ktorú dobre poznali už naše staré mamy. Dodnes sa mnohým zbiehajú slinky pri spomienke na nedeľný obed, ktorému kraľoval domáci rezeň. Pokiaľ však hľadáte niečo rýchlejšie a ľahšie na trávenie, za pár minúť môžete mať na stole parádny steak. Prípadne mäso namarinujte a prekvapte vašich blízkych letnou grilovačkou. Užite si letnú grilovačku s novinkami od Kauflandu Zdroj: Kaufland Viete, aký druh bude pre vás ten „naj“? Mäsové novinky K-Z lásky k tradícii Zdroj: Kaufland Tip na nákup Čo je pre vás najdôležitejšie - čerstvosť? Kvalita? Alebo pôvod či cena? Najlepšie všetko naraz, pravda? Výrobky K-Z lásky k tradícii sú v tom prípade presne pre vás! Už v týchto dňoch sa môžete tešiť na 16 mäsových noviniek. Privátna značka K-Z lásky k tradícii rozšírila svoj sortiment o obľúbené bravčové a hovädzie mäso, ako sú napríklad bravčové karé, stehno či krkovička bez kosti, ale aj hovädzia polievková zmes a mäso na guláš. Čoskoro k nim pribudne hydina. A čo si máte pod označením K-Z lásky k tradícii predstaviť? No predsa slovenské výrobky vyrobené zo slovenských surovín, a to na základe tradičných domácich receptúr. Ich kvalitu už mnohí poznajú – v ankete Voľba spotrebitelia získavajú víťazné ocenenia už dva roky po sebe! Okrem spomínaného bravčového a hovädzieho mäsa ochutnajte aj tradičné maslo, mlieko, vajcia či jogurty. Ich kúpou navyše podporíte našich domácich dodávateľov. Kvalitné slovenské potraviny zo Slovenska pod jednou strechou Zdroj: Kaufland Vedeli ste, že..? Ošípané, z ktorých mäso K-Z lásky k tradícii pochádza, sú welfare. Hlavným cieľom welfare chovu je zlepšenie životných podmienok vo výkrme ošípaných a hydiny, a to zväčšením plochy, na ktorej žijú, zvýšenou kontrolou, predĺženým výkrmom a ďalšími opatreniami. Označenie welfare sa používa pri hydine a bravčovom, no aj hovädzie a jahňacie mäso predávané v Kauflande pochádza zo slovenských fariem, kde dbajú na dobré životné podmienky zvierat. Burrito s bravčovým mäsom a avokádovou salsou Ak hľadáte inšpiráciu na letnú grilovačku, nedeľný rodinný obed alebo len tak, pretože ste dostali chuť na poctivé mäso zo Slovenska, nezabudnite, že všetko potrebné pre váš nákup zoženiete pod jednou strechou v Kauflande. Ingrediencie na salsu:

1 bio limetku

3 vetvičky koriandru

1 avokádo

soľ Na mäsovú zmes:

2 menšie cibule

2 strúčiky cesnaku

2 zelené papriky

450 g plátkov bravčovej krkovičky bez kosti K-Z lásky k tradícii

2 PL slnečnicového oleja

soľ, korenie

1 ČL čili vločiek

80 strúhaného syra Gouda

2 kukuričné tortilly Postup: Z limetky vytlačíme šťavu. Koriander umyjeme, osušíme a lístky nahrubo nasekáme. Avokádo prekrojíme, jadro odstránime, dužinu vydlabeme pomocou lyžice a nakrájame na kocky. Avokádo dáme do misky, jemne rozpučíme vidličkou a ochutíme koriandrom, šťavou z limetky a soľou. Ošúpanú cibuľu nakrájame na menšie kocky a cesnak na pásiky. Papriku umyjeme, osušíme, odstránime jadrá a nakrájame na pásiky. Mäso umyjeme, osušíme a nakrájame na pásiky. Na panvici rozohrejeme olej a mäso prudko opečieme asi 4 minúty. Pridáme cibuľu, cesnak a papriku a spolu opekáme ďalšie 2 minúty. Ochutíme soľou, korením a čili vločkami. Posypeme goudou a premiešame. Panvicu zoberieme z plameňa a dáme bokom. Tortilly zohrejeme v rúre podľa návodu na obale. Placky naplníme mäsovo-paprikovou zmesou a salsou. Prajeme dobrú chuť.