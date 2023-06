Čo jesť, keď je vonku horúco? Vyskúšajte vegánske recepty v gréckom štýle

Objavte čaro rastlinnej kuchyne – je chutná, ľahká a nezaberie vám veľa času. Ak neviete, čo si pripraviť na obed alebo večeru, inšpirujte sa tipom od známej foodblogerky. Prajeme dobrú chuť!

Aká je chuť tohto leta? No predsa feta!

Ste vegán „začiatočník“? Alebo skúsený profík? Tak či onak, v kuchyni sa vám určite zíde rastlinná novinka v štýle obľúbeného gréckeho syru feta . Môžete ju strúhať, krájať alebo aj zapekať. Navyše, práca s vegánskou „fetou“ je jednoduchá a čistá – neobsahuje žiaden nálev, stačí ju len vyklopiť z téglika a naservírovať na nekonečné množstvo spôsobov.

„Výborne si rozumie s akoukoľvek zeleninou, preto som ju použila aj v tomto recepte. Chutí skvelo a vy budete mať ľahké letné jedlo na stole doslova za pár minút,“ radí skúsená vegánka Iva Košová, ktorú na internete nájdete pod prezývkou Ivka_veggierecipes .

Recepty pripravila foodblogerka Iva Kocová (ivka_veggierecipes) Zdroj: Rajo

RAJO Vegan Greek Natur a Chilli. Sú ideálnou alternatívou gréckeho syru feta. Dajú sa krájať, strúhať, zapekať alebo len tak vyklopiť z praktického téglika a rovno servírovať!

Pečená zelenina s vegánskym syrom v štýle feta

Ingrediencie:

1 veľký zemiak

1 baklažán

1 cuketa

1 červená cibuľa

1 veľká paradajka

250 ml extra panenského olivového oleja

1 pretlačený strúčik cesnaku

1 ČL sušeného oregana

Soľ

Čierne mleté korenie

3 vetvičky tymianu

400 g paradajkovej omáčky

100 g RAJO Vegan Greek Chilli

Olivy

Pečená zelenina s vegánskym gréckym syrom Zdroj: Rajo

Postup:

Najprv si pripravíme zeleninu. Snažíme sa krájať na rovnako veľké kúsky – zemiak, cuketu, baklažán a paradajku nakrájame na kolieska, cibuľu na štvrtinky. Všetko vložíme do veľkej zapekacej misy a pokvapkáme olivovým olejom. Pridáme cesnak, oregano, soľ a korenie. Všetko poriadne premiešame, aby bola zelenina dobre ochutená.



Do misy pridáme paradajkovú omáčku a ½ šálky vody. Potom poukladáme ochutenú zeleninu do riadkov. Nakoniec pokvapkáme olivovým olejom a na vrch poukladáme vetvičky tymianu. Zapekaciu misu obalíme alobalom a vložíme do predhriatej rúry.



Pečieme pri teplote 200 °C približne 30 minút. Potom skontrolujeme, či sú zemiaky mäkké a odstránime fóliu. Potom ešte pečieme 10-20 minút, aby sa tekutina zredukovala a zelenina získala zlatohnedú farbu. Navrch namrvíme rastlinnú alternatívu gréckeho syra v štýle feta RAJO Vegan Greek Chilli a podávame s chrumkavým chlebom a olivami.