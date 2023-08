Kráľovná polí a leta: Je sladká aj šťavnatá, o akej potravine je reč?

Čo cez prázdniny nesmie chýbať v bufetoch na kúpaliskách, na festivaloch alebo na rodinných grilovačkách? Obľúbená obilnina, ktorá rýchlo zasýti, prospieva zdraviu a nájdete ju v Kauflande.

Verili by ste, že ľudia ju jedávali už pred 9 000 rokmi? Potvrdili to archeologické nálezy v mexickom údolí Tehuacán a pestovali ju aj Aztékovia, Mayovia aj Inkovia, pre ktorých bola najdôležitejšou potravinou. Kukurica však nielen skvele chutí a rýchlo zasýti, ale prospieva aj zdraviu. Vďaka množstvu vitamínov aj minerálov, železa, draslíka či esenciálnych kyselín upravuje krvný tlak, posilňuje imunitný systém, činnosť ciev aj srdca, prítomnosť karotenoidov zlepšuje zrak a rekordne vysoký obsah tiamínu, čiže vitamínu B 1, podporuje nervový systém aj dobrú náladu. Navyše je vhodná á aj pre „bezlepkáčov“, čo je dosť dôvodov na to, aby ste sa do nej s chuťou zahryzli. Špeciálne v lete, kedy je jej sezóna v plnom prúde a kedy čerstvé šúľky zo slovenských polí nájdete aj v predajniach Kauflandu.

Vyhrávajú supersladké odrody

V regáloch obchodného reťazca má svoje miesto aj kukurica cukrová od rodinnej firmy Adkon, ktorá ju neďaleko Dunajskej Stredy pestuje na rozlohe približne 20 hektárov. „Ide o teplomilnú rastlinu , takže pri prvých sejbách chladné počasie a nižšie teploty pôdy sťažujú jej klíčenie aj rast,“ vysvetľuje konateľ Adrián Nagy, ktorý vlani na svojich poliach vyzbieral takmer 350 tisíc šúľkov. So siatím začína postupne od apríla do júna, aby čerstvú úrodu mohol zberať od júla až do októbra. „Tá istá odroda sa môže siať s odstupom päť až desať dní, ale postupnosť dozrievania sa dá dosiahnuť aj tak, že využívame rôzne odrody s odlišným vegetačným obdobím,“ pokračuje pestovateľ, ktorý sa spolieha na supersladké druhy kukurice. Sú totiž najsladšie a chutia aj zákazníkom Kauflandu, do ktorého svoju úrodu dodáva.

Kedy je ten správny čas?

Tento druh obilniny sa v našich končinách pestuje často. Okrem cukrovej vysievajú poľnohospodári tiež osivovú, kŕmnu alebo pukancovú kukuricu a na Slovensku rastie na výmere približne 200 tisíc hektárov. „Vlani kukurica veľmi trpela suchom, ale tento rok sa očakáva, že úroda bude o čosi lepšia. Jej pestovanie je náročné v tom, že potrebuje veľa závlahy, aby bola kvalitnejšia,“ hovorí Jozef Šumichrast, predseda slovenského Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu.



Mimochodom, viete, na čom si slovenskí dodávatelia tejto plodiny musia dať špeciálne záležať? Aby čo najpresnejšie odhadli správny čas zberu. Ten nastáva vtedy, keď klásky majú dostatočnú veľkosť, ale zrná sú ešte mäkké a mliečno zrelé. „Keby ju poľnohospodári zberali príliš skoro, nebude vhodná na konzumáciu, neskoro by zase bola tvrdá. Kukurica cukrová si zároveň vyžaduje ručnú prácu a hoci sa zberá v klasoch aj pomocou strojov, vzhľadom na mliečnu zrelosť s ňou treba zaobchádzať šetrne,“ upozorňuje Jozef Šumichrast.

Potrebuje vlahu aj vysoké teploty

V slovenských kuchyniach je kukurica čoraz obľúbenejšia. Potvrdzujú to aj čísla zo Situačnej a výhľadovej správy o zelenine a ovocí, lebo kým v roku 2017 domáci pestovatelia dodali na trh približne 7 500 ton, v roku 2021 to už bolo vyše 24 tisíc ton. Tejto plodine sa dnes darí po celom Slovensku, dokonca rastie aj pod Tatrami, ale ako hovorí Adrián Nagy zo spoločnosti Adkon, pri vyšších teplotách a dlhšom svetelnom svite dozrieva rýchlejšie. „Kukurica cukrová je náchylná na teplotné podmienky pri klíčení, na prudké zmeny počasia, aj na sucho či prívalové dažde. Preto prvé sejby zakrývame, aby sme ju ochránili pred chladom a v príliš teplom počasí ju musíme výdatne zavlažovať. Dokonca chutí aj srnčej zveri, ktorá pri častých nájazdoch dokáže urobiť veľké škody, takže na poliach používame aj pachové plašiče,“ opisuje nástrahy pestovania.

Najlepšie chutí čerstvá

V sezóne zberu je bežné, že skoro ráno šúľky ešte rastú na poli, no už poobede čakajú v logistickom centre v Ilave, odkiaľ putujú na pulty Kauflandu. V obchodnom reťazci si ich už na druhý deň môžu zákazníci kúpiť v pestrom sortimente ovocia a zeleniny. „Kukurica najlepšie chutí čerstvá,“ pripomína pestovateľ. „Po zbere sa cukor postupne mení na škrob a potom stráca sladkosť. Jej sladkú chuť síce spomalí chlad, ale aj tak odporúčam jesť ju čo najskôr po nákupe.“ Tak čo, zahryznete sa s chuťou do uvareného šúľka, ugrilujete si ju na záhradnej párty alebo žlté zrniečka pridáte do zeleninového šalátu? Lebo kukurica, ktorá je kráľovnou slovenských polí aj symbolom prázdnin, by v žiadnom letnom menu nemala chýbať. Ocení to vaše zdravie, aj slovenskí poľnohospodári.